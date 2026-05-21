21/05/2026 08:36

【外圍經濟】三星勞資達成初步協議，工會暫緩大罷工

《經濟通通訊社21日專訊》韓國三星電子工會宣布，暫緩原定於周四（21日）啟動的18天全面罷工。



在韓國僱傭勞動部親自斡旋下，勞資雙方經過長達數小時的談判，於罷工前約一個半小時達成初步薪酬協議。工會向成員發布最新指引表示，原定於5月21日至6月7日舉行的總罷工將延後直至另行通知。



最新達成的初步協議聚焦於績效獎金制度改革，資方同意為半導體部門新設無發放上限的「特別經營績效獎金」。該獎金將從特定事業利潤中撥付超過10%作為財源，以正面回應員工對利潤分配的要求。此外，協議還包含平均6.2%的薪酬調升，以及向特定部門員工配發價值約600萬韓元的公司股票等激勵措施。(rc)