21/05/2026 08:37

【外圍經濟】SpaceX正式遞交招股申請，估值上看1.75萬億美元

《經濟通通訊社21日專訊》馬斯克旗下太空探索企業SpaceX，已向美國證券交易委員會正式提交首次公開招股(IPO)的S-1申請文件，計劃於納斯達克交易所掛牌上市，股份代號為「SPCX」。



是次IPO擬集資高達750億美元，目標估值介乎1.5萬億至1.75萬億美元，若能順利達標，將成為全球資本市場史上規模最大的IPO項目。



根據SpaceX在IPO招股書中最新披露的財務數據，公司於2026年第一季度的經營收入報46.9億美元，惟期內錄得42.8億美元的經營淨虧損。回顧2025年全年業績，全年經營收入高達113.9億美元，並錄得44.2億美元的經營純利。(rc)