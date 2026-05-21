21/05/2026 09:03

【美國議息】聯儲局紀要官員放鷹，年底加息機率破八成

《經濟通通訊社21日專訊》聯儲局周三(20日)公布最新聯邦公開市場委員會的議息會議紀要。紀要顯示，由於伊朗戰事等中東局勢令通脹持續高企，委員普遍認為若通脹進一步惡化，加息將成為必要的政策選項。



利率互換市場數據亦反映市場定價全面轉鷹，投資者目前預計聯儲局在今年底前加息的概率已大幅飆升至超過80%。



絕大多數與會者強調，若通脹水平持續高於局方設立的2%目標，聯儲局將需要採取進一步的緊縮政策。官員普遍認為，在地緣政治帶來高度不確定性的背景下，當局維持現行高息環境的時間可能需要比原先預期的更長。不過，仍有部分官員指出，若通脹數據確實按預期回落至目標水平或勞動力市場轉弱，未來考慮減息仍是合適的做法。



負責制定貨幣政策的FOMC在4月底的議息會議上，投票決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.5厘至3.75厘不變，這亦是局方連續第三次按兵不動。然而，是次會議罕有地出現四張反對票，創下自1992年以來反對票最多的一次紀錄。這情況凸顯聯儲局內部對於未來息口走向及政策步伐的分歧正急劇擴大。(rc)