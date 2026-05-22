25,606.03
+219.51
(+0.86%)
25,430
-124
(-0.49%)
低水176
4,869.57
+100.67
(+2.11%)
4,112.90
+35.62
(+0.874%)
4,845.10
+62.00
(+1.296%)
15,597.30
+350.03
(+2.296%)
77,309.6600
-305.8600
(-0.394%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
77,309.66
-305.86
-0.394%
2,123.1900
-10.5800
-0.496%
22/05/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3426，英國4月零售按月跌1.3%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.255
|99.257
|-0.002
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.07/11
|159.11/15
|158.97/01
|歐元/美元
|1.1606/10
|1.1605/09
|1.1618/22
|英鎊/美元
|1.3424/28
|1.3425/29
|1.3429/33
|美元/瑞郎
|0.7860/64
|0.7861/65
|0.7865/69
|美元/加元
|1.3783/87
|1.3788/92
|1.3778/82
|澳元/美元
|0.7132/36
|0.7130/34
|0.7149/53
|紐元/美元
|0.5860/64
|0.5860/64
|0.5873/77
|美元/人民幣
|6.7947/51
|6.7957/61
|6.8030/34
|美元/港元
|7.8362/66
|7.8361/65
|7.8340/44
*上述報價只供參考用