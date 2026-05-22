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22/05/2026 18:05
美匯指數報99.307，關注美伊和平談判進入最後階段
美匯指數
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|美元/日圓
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|歐元/美元
|1.1602/06
|1.1606/10
|1.1618/22
|英鎊/美元
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|1.3424/28
|1.3429/33
|美元/瑞郎
|0.7860/64
|0.7860/64
|0.7865/69
|美元/加元
|1.3790/94
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|澳元/美元
|0.7127/31
|0.7132/36
|0.7149/53
|紐元/美元
|0.5854/58
|0.5860/64
|0.5873/77
|美元/人民幣
|6.7951/55
|6.7947/51
|6.8030/34
|美元/港元
|7.8350/54
|7.8362/66
|7.8340/44
*上述報價只供參考用