22/05/2026 08:45

【開市Ｇｏ】美伊據報和談達共識，聯想季績躍進，蔚來顯著減虧

【要聞盤點】



1、美股三大指數周四（21日）全線高收，市場傳出美伊即將達成和平協議，中東戰局降溫，國際油價與美國國債息率雙雙回落，刺激資金湧入股市，帶動道指創下收市歷史新高並企穩五萬點之上。道指收市升276點，或0.55%，報50285點；標指升12點，或0.17%，報7445點；納指升22點，或0.09%，報26293點。金龍指數隔晚收跌101點，日經指數開報62401.5點，無升跌。



2、據伊朗官媒引述阿拉伯衛星電視台報道，在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗據報已就協議最終草案達成共識，文件最快可能於數小時內公布。不過，最新發展顯示，和談雖出現推進迹象，但核心分歧仍未完全消除，特別是伊朗高濃縮鈾庫存安排以及霍爾木茲海峽航運問題，依然是左右協議能否正式落地的兩大關鍵。



3、美國5月製造業PMI初值升至55.3，創4年高位，市場原先預期跌至53.8。美國5月服務業PMI初值錄得50.9，稍低於市場預期的51.1，前值為51。



4、里奇蒙聯儲行長警告供應衝擊頻繁考驗通脹預期的錨定，Pimco首席投資官表示若通脹預期持續上升，聯儲局將不得不採取行動。



5、美國總統特朗普與其共和黨盟友在11月中期選舉前籌集超過9億美元競選資金，為民主黨的三倍以上。



6、特朗普稱美國最高法院即將裁決，或要求華府退還合共1490億美元的關稅。



7、中國警告歐盟勿以「產能過剩」為由推出新貿易工具，否則將堅決反制；歐盟或暫時解除對揚傑科技的制裁。



8、日本財務大臣片山皋月表示，日本財政政策是「積極主動」，而非「擴張性」。



9、本港4月整體消費物價按年升1.7%，基本通脹率為1.6%，兩者均與3月相同。



10、Manus聯合創始人據悉正考慮籌集10億美元，以從Meta手中回購公司，滿足北京對撤銷這筆爭議性收購的要求。



【焦點股】



大模型概念股：百度(09888)、騰訊(00700)、MINIMAX(00100)

- 據報OpenAI首季營收約57億美元



聯想(00992)

- 第四財季純利激增近4.8倍，收入創歷史新高，派末期息33.7仙



蔚來(09866)

- 首季虧損降至5億人幣，汽車銷售額按年增長1.3倍



網易(09999)

- 首季經調整淨利潤按年升0.3%至113億人民幣，派息0.144美元



小米(01810)

- 發布新車YU7 GT，售38.99萬人幣

- CEO雷軍料未來5年研發費用至少2000億人民幣



山高控股(00412)、寧德時代(03750)

- 寧德時代相關投資公司近74億元入股世紀互聯，賣方為山高控股



比亞迪(01211)

- 據報加快進軍F1的相關洽談



同程旅行(00780)

- 首季純利升16.5%至7.8億人幣，經調整盈利升19%



偉易達(00303)

- 全年純利跌14.5%至1.3億美元，息36美仙



石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)

- 美伊就協議最終草案達成共識，但核問題仍存分歧



網易雲音樂(09899)

- 首季淨收入20億人幣，按年增6.6%





【油金報價】



紐約期油下跌0.03%，報97.97美元/桶



布蘭特期油下跌0.25%，報104.67美元/桶



黃金現貨下跌0.25%，報4532.08美元/盎司



黃金期貨下跌0.21%，報4534.60美元/盎司