22/05/2026 15:10

【中東戰火】英內閣推夏季省錢措施挽民望，英格蘭地區兒童免費坐巴士

《經濟通通訊社22日專訊》英國政府推出措施減輕英國家庭因中東戰事而上升的生活成本壓力，財相李韻晴宣布，將推出「夏季省錢計劃」，包括兒童免費乘坐巴士、下調部分食品稅率、降低暑期旅遊娛樂項目增值稅等措施。她表示，今年8月英格蘭地區5歲至15歲的兒童，可免費乘坐參與計劃的本地巴士。政府將投入超過1億英鎊支持這項計劃。



另外，暑假期間政府會臨時將部分旅遊娛樂項目增值稅稅率，從20%降至5%，措施適用於成人和兒童的票價，包括遊樂場、主題公園、動物園、博物館等場所。她還宣布，將暫停數十種進口食物的關稅，涉及餅乾、巧克力、乾果等。



她強調，中東戰事推高英國國內價格壓力，保護家庭免受成本上漲衝擊，是政府的首要任務。政府已採取削減家庭能源賬單、延長燃油稅減稅等措施，今後將繼續採取行動保護家庭和企業的利益。



英國首相施紀賢目前民望低迷，隨著工黨在地方選舉中遭遇慘敗，他正面臨執政危機與黨內「逼宮」壓力，外界形容其已進入「彌留狀態」。(rc)