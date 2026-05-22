22/05/2026 17:43

《駐京專電》2025年全國1%人口抽樣調查公報：全國人口14.05億人，性別比為104.21

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》國家統計局發布2025年全國1%人口抽樣調查主要數據公報。根據這次調查推算的人口主要數據，全國人口為14.05億人，其中男性人口為71722萬人，佔51.03%；女性人口為68823萬人，佔48.97%，總人口性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為104.21。



全國共有家庭戶51465萬戶，家庭戶人口為129, 685萬人。平均每個家庭戶人口為2.52人。全國人口中，0-14歲人口為21436萬人，佔15.25%；15-59歲人口為86987萬人，佔61.89%；60歲及以上人口為32122萬人，佔22.86%，其中65歲及以上人口為22309萬人，佔15.87%。



全國人口中，具有大學（指大專及以上）文化程度的人口為27233萬人；具有高中（含中專）文化程度的人口為24272萬人；具有初中文化程度的人口為45283萬人；具有小學文化程度的人口為33122萬人。居住在城鎮的人口為95208萬人，佔67.74%；居住在鄉村的人口為45337萬人，佔32.26%。流動人口為35788萬人。