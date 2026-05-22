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22/05/2026 15:05
美元兌日圓報159.11，日本4月核心通脹率升1.4%見四年低
美匯指數
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最新美元匯價
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|美元/日圓
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|歐元/美元
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|1.1608/12
|1.1618/22
|英鎊/美元
|1.3423/27
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|美元/瑞郎
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|0.7868/72
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|0.7136/40
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|紐元/美元
|0.5865/69
|0.5869/73
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|美元/人民幣
|6.7978/82
|6.7987/91
|6.8030/34
|美元/港元
|7.8356/60
|7.8355/59
|7.8340/44
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