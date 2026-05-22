22/05/2026 16:46
【定期存款】滙豐推獎賞錢定期存款優惠，3個月港元定存高達2.435厘，平安數字銀行6個月加至2.7厘
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▷ 滙豐推3個月港元定存利率2.435厘，限新資金經App辦理
▷ 平安數字銀行6個月港元定存利率調至2.7厘，最低100元
▷ MOX Bank推12個月定存利率2.7厘，限手機App新資金辦理
▷ 平安數字銀行6個月港元定存利率調至2.7厘，最低100元
▷ MOX Bank推12個月定存利率2.7厘，限手機App新資金辦理
*3個月港元定存高達2.435厘*
滙豐的「獎賞錢」定期存款，只限透過HSBC HK App開立，起存額為1萬港元或2000美元，必須為新資金。3個月及6個月港元年利率分別為2.435厘及2.215厘，美元利率則為3.54厘及3.425厘。以上均不分客戶層，由HSBC One至滙豐卓越理財尊尚、至其他客戶都一樣。
滙豐指，等值年利率根據基本年利率及預先發放「獎賞錢」的價值（以每1「獎賞錢」可抵銷價值港幣1元的交易金額為基準）合併計算得出。
*平安數字銀行6個月加至2.7厘*
另外，平安數字銀行6個月港元定存加至2.7厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。另外，MOX Bank12個月加至2.7厘，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理，每位客戶最多可開立10筆定期存款，另36個月及48個月勻享2.3厘。(bi)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php