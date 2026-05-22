22/05/2026 19:09

《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數，小米公布業績

《經濟通通訊社22日專訊》美國公布達拉斯製造業活動指數，及小米公布業績，料為下周二（26日）市場焦點。



*加拿大央行副總裁發表講話，日本公布同時及領先指標*



各國重要經濟活動方面，本港時間下周二晚10:00pm，加拿大央行副總裁文森特發表講話。



數據方面，下周二1:00pm（本港時間．下同），日本公布3月同時指標；3月領先指標。2:00pm，日本公布4月工具機訂單。10:30pm，美國公布5月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周二公布業績的公司有:小米集團-W(01810)等。



下周三（27日）公布業績的公司有:快手-W(01024)、石藥集團(01093)、金山軟件(03888)等。



下周四（28日）公布業績的公司有:領展房產基金(00823)、理想汽車-W(02015)、小鵬集團-W(09868)等。



下周五（29日）公布業績的公司有:博富臨置業(00225)、豐盛控股(00607)、利記(00637)、中國高速傳動(00658)、承輝國際(01094)、CTR HOLDINGS(01416)、創陞控股(02680)、高豐集團控股(02863)、中國新零售供應鏈(03928)等。



此外，下周日創新實業(02788)將有基石投資者持股解禁。(wa)