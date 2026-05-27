22/05/2026 11:33

【ＡＩ】智譜(02513)開放GLM-5.1高速版API予部分企業客戶

《經濟通通訊社22日專訊》智譜(02513)宣布，面向部分企業客戶開放GLM-5.1高速版API，模型輸出速度達每秒400 tokens。



公司稱，實測數據顯示，高速版能力突出，代碼生成效率提升約10倍，可同步理解工程上下文並輸出方案；3D場景建模可實現文字輸入與場景即時聯動；還能即時生成匹配需求的工具與交互，具備新型作業系統雛形。而今次發布的高速版亦毋須為回應速度犧牲模型質量，可實現「即問即答」，改變傳統模型多輪調用耗時久的痛點。



該API由智譜GLM團隊與TileRT團隊聯合打造，經推理引擎、調度系統、基礎設施三層優化。其核心突破在於TileRT引擎，通過編譯期靜態編排與Tile級微任務調度，消除冗餘開銷，逼近硬件物理極限。目前，GLM-5.1高速版已適配AI編程、實時交互、商業決策、即時語音等高敏感場景，在智譜MaaS平台定向開放。



智譜稱，未來將持續優化推理引擎，擴大高速服務覆蓋，為企業提供低延遲、高智能的生產級AI能力，鞏固國產大模型在全球技術前沿的領先地位。(rh)