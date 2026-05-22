22/05/2026 11:32
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息連升兩日報2.6厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報2.6厘，升0.732基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.8431厘，升1.346基點。
隔夜息報2.28226厘，跌0.869基點；一周拆息升1.322基點，報2.45804厘，兩周則跌0.446基點，報2.58506厘。長息方面，六個月拆息升1.785基點，報2.97333厘，一年期則無升跌，報3.17679厘。
港元匯價今日在7.8358-7.8337之間上落，最新報7.8356。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.28226厘，跌0.869基點；一周拆息升1.322基點，報2.45804厘，兩周則跌0.446基點，報2.58506厘。長息方面，六個月拆息升1.785基點，報2.97333厘，一年期則無升跌，報3.17679厘。
港元匯價今日在7.8358-7.8337之間上落，最新報7.8356。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.28226
|-0.869
|一周
|2.45804
|+1.322
|兩周
|2.58506
|-0.446
|一個月
|2.6
|+0.732
|兩個月
|2.82583
|+1.19
|三個月
|2.8431
|+1.346
|六個月
|2.97333
|+1.785
|一年
|3.17679
|-
資料來源：香港銀行公會