22/05/2026 14:01

【ＡＩ】DeepSeek推進100億美元融資，梁文鋒承諾續開發開源AI模型

《經濟通通訊社22日專訊》據《彭博》引述知情人士消息，DeepSeek高層管理人員已向正在進行的100億美元（700億元人民幣）融資的潛在投資者表示，公司將優先考慮開創性的人工智能(AI)研究，而不是短期的商業化。



知情人士說，公司創始人梁文鋒至少在一次投資者會議上承諾，將繼續開發開源AI模型，同時追求實現通用人工智能(AGI)的更大目標，並明確表示主要目標是推動技術升級，而非商業變現。



*DeepSeek估值可能約450億美元*



DeepSeek已吸引了眾多投資者的濃厚興趣。知情人士稱，DeepSeek正處於融資談判的最後階段，在投資前對其估值可能約450億美元。他們還表示，潛在投資者包括國家人工智能產業投資基金，這是中國為推動戰略性AI項目而設立的基金。他們說，騰訊控股(00700)、IDG資本和Monolith Capital也接近確定參投。



如果最終敲定，DeepSeek的融資額有望創下中國科技初創企業首次融資額的最高紀錄。一位知情人士說，國家AI基金正洽談投資約100億元人民幣。(ry)