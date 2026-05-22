22/05/2026 14:12

【數據解讀】國家發改委：4月主要經濟數據放緩因外部不確定因素增、內需仍弱

《經濟通通訊社22日專訊》對於內地4月主要經濟數據放緩，工業、消費及投資表現低於預期，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超今日在例行記者會上表示，4月部分經濟指標出現波動，與外部環境不確定因素增多、地緣政治風險上升等因素有關，亦與國內供強需弱矛盾仍較突出有關，但總體經濟仍保持平穩運行、向新向優的發展趨勢。



另外，內地4月居民消費價格指數(CPI)按年升幅加快至1.2%，4月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升2.8%，均高過市場預期。李超表示，有關數據反映在清明、「五一假期」、部分地區春假等假日效應帶動下，居民出行需求增多；綠色轉型步伐加快、人工智能迅速發展，亦帶動相關行業需求增長。總的來看，4月份物價延續去年下半年以來的溫和回升趨勢，釋放出供需關係改善、市場秩序優化的積極信號。



展望未來，李超稱，雖然國際能源價格走勢仍有不確定性，但經濟具備強大韌性，商品和服務市場供給能力充足，保持物價總體穩定的基礎堅實有力，隨著一系列宏觀政策深入實施，市場供需關係有望進一步改善，預計物價將繼續運行在合理區間。(jq)