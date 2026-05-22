22/05/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶41點子，報6.8001

《經濟通通訊社22日專訊》人人民幣兌一美元中間價今報6.8373，較上個交易日跌24點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開41點子，報6.8001，上個交易日即期匯率收盤報6.7960。



隔夜美元因結束伊朗戰爭協議的矛盾信號而走勢反覆。美國和伊朗在德黑蘭的鈾庫存問題以及霍爾木茲海峽的控制權問題上仍然堅持各自的立場。不過，美國國務卿魯比奧表示，雙方會談中已經出現了一些「積極跡象」。



馬來亞銀行研報認為，近期的中間價表現再度表明，中國人行仍不希望人民幣升勢過快；在通脹環境下，美聯儲可能更長時間維持利率不變，加息會讓特朗普政府難以接受，而降息也會損害美聯儲公信力。(jq)