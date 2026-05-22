22/05/2026 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收升13點子，兩連升報6.7947，創一周高

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7947，較上個交易日4時30分收盤價升13點子，兩連升，創5月14日以來一周新高，全日在6.7922至6.8017之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升31點子，報6.7971。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8373，較上個交易日跌24點子。



市場人士表示，美伊和平協議仍無實質性進展，美元指數在99關口上方徘徊，短期人民幣料繼續跟隨美元波動，等待中東局勢明朗。



招商銀行資金營運中心觀點指出，5月美元指數料繼續在96.3-100.3核心區間運行；當前美伊雙方無意回到3月戰事狀態的情況下，100關口預計暫時存在一定阻力。當前需甄別美伊談判進展，是否存在解封霍爾木茲海峽的希望，若仍持續延宕，則繼續看多。(jq)