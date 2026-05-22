22/05/2026 08:13

【特朗普當政】美國上周新領失業救濟人數降至20.9萬，勝預期

《經濟通通訊社22日專訊》美國勞工部公布最新就業數據，截至本月16日止當周，美國新領失業救濟人數錄得20.9萬人，較前一周減少3000人，表現優於市場預期的21萬人。同時，前值則向上修訂為21.2萬人。



若撇除單周波動因素，更能準確反映就業市場基本面的新領失業救濟4周移動平均值為20.25萬人，按周減少1500人。



在持續失業數據方面，截至本月9日止當周，美國續領失業救濟人數錄得178.2萬人，按周增加6000人。儘管續領人數微升，但數據仍略低於市場預期的178.6萬人。



*美國5月服務業PMI初值略遜預期*



此外，標普全球公布最新美國採購經理指數(PMI)數據，顯示美國5月服務業PMI初值錄得50.9，稍低於市場預期的51.1，前值為51。儘管服務業數據表現略遜預期，但指數仍企穩於50的榮枯線之上，反映服務業活動仍維持溫和擴張態勢。



另一方面，5月份製造業PMI初值高達55.3，顯著高於市場原先預估的53.8，亦超越前值的54.5，顯示製造業擴張步伐正在顯著加快。(rc)