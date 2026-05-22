22/05/2026 09:06

【特朗普當政】魯比奧：美國與古巴談判沒實質進展，達成協議機率不高

《經濟通通訊社22日專訊》美國國務卿魯比奧周四（21日）表示，美國與古巴的談判沒有實質進展，達成協議可能不高。



魯比奧前往瑞典出席北約外長會議前向記者說，美國駐古巴大使館官員近期與古方會晤，中央情報局局長到訪古巴首都哈瓦那，美國國務院與古方亦保持一定的溝通渠道，但他沒看到什麼進展。



魯比奧說，透過談判達成協議始終是美方的首選，但從目前雙方接觸的情況看，達成協議可能不高，總統特朗普始終保留採取一切必要手段這個選項，如果美國的國家安全面臨威脅，總統有權行動。



美國傳媒日前報道，特朗普政府已開始制定針對古巴的軍事行動方案，情報機構正研究古巴對美國軍事行動的可能回應。(rc)