22/05/2026 11:26

【特朗普當政】美國德州就加密私隱問題起訴Meta及WhatsApp

《經濟通通訊社22日專訊》美國德州總檢察長辦公室周四（21日）起訴WhatsApp及其母公司Meta，指控他們誤導消費者，令消費者對WhatsApp加密措施的強度和範圍產生誤解。



訴訟稱，WhatsApp和Meta向用戶虛假保證WhatsApp訊息是加密，儘管公司可以存取應用程式上「幾乎所有」私人通訊。



德州總檢察長帕克斯頓在聲明中表示：「WhatsApp將其服務宣傳為安全加密，但並沒有兌現承諾。」



Meta發言人史東在社交平台上表示，訴訟中的指控不實，WhatsApp無法存取用戶的加密通訊。



該訴訟尋求法院頒布禁令，禁止Meta和WhatsApp在未經用戶同意的情況下，訪問德州用戶的WhatsApp訊息，並要求對Meta和WhatsApp處以罰款。(rc)