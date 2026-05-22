22/05/2026 11:26

【外圍經濟】土耳其法院裁定反對黨黨魁選舉結果無效，股市重挫6%

《經濟通通訊社22日專訊》土耳其安卡拉法院當地時間周四（21日）裁定，最大反對黨「共和人民黨」2023年的黨魁選舉無效，現任黨魁Ozgur Ozel遭撤換，由前主席Kemal Kilicdaroglu暫代。此舉引發政壇動盪，擔心土耳其政局發展將更添變數，主要股市指數BIST 100重挫超過6%。



此外，知情交易員透露，土耳其國有銀行周四拋售約60億美元外匯以捍衛里拉匯率，其中約一半發生在法院推翻主要反對黨領導層選舉結果後不久。



土耳其財政部長Mehmet Simsek亦表示，將在周五（22日）上午召開金融穩定委員會會議。委員會將討論金融市場近期的變化對經濟的影響，以及為確保市場高效、健康、不間斷運作而可能採取的措施。(rc)