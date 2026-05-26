26/05/2026 10:28

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▷ HASHKEY交易量2026年年初至今按年增，受惠香港用戶擴張

▷ 管理層預期2026年首季及上半年利潤逐步改善 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》摩通上調HASHKEY(03887)評級，由「中性」升至「增持」，目標價維持5元。該行發表研究報告指出，在一場峰會過後，對HASHKEY近期盈利上升空間和中期增長路線圖的信心有所提升。摩通表示，儘管系統整體活動趨於疲軟，但公司自身交易量在2026年年初至今仍錄得按年增長，主要受惠於在滲透率仍然偏低的香港市場中用戶基礎的擴張，相關增長來自零售和綜合渠道，管理層正探索通過監管合作夥伴關係和綜合連接擴展至其他亞洲地區。該行指出，公司2026年毛利率目標按年擴張約10個百分點，因為券商莊家成本正常化，管理層亦預期利潤在2026年第一季和上半年將逐步改善。管理層亦認為，股票代幣化可能在6至12個月內獲得動力，HashKey Chain為實體資產代幣化的核心基礎設施層。報告稱，管理層重點強調公司長期結構性主題，包括離岸交易向在岸交易的遷移、零售業務佔比略有上升、RWA代幣化和穩定幣計劃的擴展，以及成本溫和增長與收入強勁增長帶來的營運槓桿效應。該行亦為公司引入2028年財務預測，以及稍為調整2026至27年財務預測，基於公司自3月底以來回調以及上述積極因素，上調公司投資評級。(rh)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。