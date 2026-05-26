26/05/2026 07:54

天機控股(01520)旗下成都貴金屬平台試營運，3月錄收入2300萬人幣

《經濟通通訊社26日專訊》天機控股(01520)公布，旗下成都天和鑫睿貴金屬有限公司自今年3月展開試營運，根據未經審核初步管理帳目，3月錄得黃金業務綜合銷售收入約2300萬元（人民幣．下同），經營毛利超過300萬元。



公司表示，成都公司以國家黃金管理政策及已獲得的上海黃金交易所交易資格為基礎，建立「實物黃金回收-合規流轉-上海黃金交易所交割」及「購買上金所標準金-委託加工-黃金IP產品實體銷售」雙閉環業務模式，推動黃金資產標準化、規模化及合規化流通。



集團指出，成都公司作為營運平台，主要連接上游黃金來源與下游上海黃金交易所及黃金IP產品定製市場，提供黃金交易流動性及合規交割支援，核心目標為構建可複製的合規黃金流通基礎設施，以支持國家黃金儲備體系建設。



另外，公司透露，正推進體育、文化等IP與黃金產品融合，首階段計劃推出包括西班牙甲級聯賽及曼聯等國際知名體育IP黃金紀念品系列，目前已完成產品設計，正進行供應商對接及產品化準備。



董事會提醒，成都公司仍處於業務起步及試營運階段，未來經營表現將受黃金價格波動、市場環境、供應鏈穩定性、監管政策及業務拓展進度等多項因素影響；而IP黃金製品業務亦屬早期籌備階段，量產、市場推廣及銷售表現存在不確定性，投資者應注意相關風險。(eh)