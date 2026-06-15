27/05/2026 16:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ SpaceX股份1拆5，每股公允價值降至105.32美元

▷ IPO預留三成股份予散戶，集資750億美元估值1.75萬億

▷ 星鏈首季收入佔總營收七成，營業利潤率36.5% More ▼ Less ▲

SpaceX營收一覽 業務板塊 2024營收（億美元） 2025 營收 年成長率 星鏈 75.99 113.87 +49.8% 太空運輸 37.96 40.86 +7.6% 基礎設施 26.20 32.01 +22.2% 總計 140.15 186.74 +33.2%

表列個別太空概念美股 名稱 代號 業務 市值（截至5月26日） Rocket Lab RKLB 衛星火箭發射 828.94億美元 Planet Labs PL 衛星圖像、太空數據分析 172.21億美元 Firefly

Aerospace FLY 小型衛星火箭開發 94.23億美元 Redwire RDW 太空光伏、太空基建 43.84億美元 York Space

Systems YSS 衛星與平台生產 43.03億美元 Momentus MNTS 衛星、太空運輸 1.55億美元

《經濟通通訊社記者戚朗軒27日報道》馬斯克「嫡系」SpaceX上市進行得如火如荼，日前正式公布招股書，而早在招股書公布前，SpaceX更主動將股份1拆5，每股市場公允價值由526.59美元大降至約105.32美元。同時SpaceX與一般美股IPO只預留約5%至10%股份予散戶參與不同，為滿足環球廣大馬斯克支持者，IPO破天荒預留三成股份予散戶參與。不過美股IPO與大家熟知的港股抽新股玩法不同，專家建議留意使用的券商有沒有新股份額，若沒有也不要緊，在6月12日正式上市後再入手亦未算遲。SpaceX預計上市集資750億美元，估值可達1.75萬億美元，勢將成為史上市值最大IPO，不過美股相較港股，IPO更多由專業投資者主導。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，美股IPO透明度比港股低，一般都為機構投資者與上市公司自行交易，通常不會有港股散戶抽新股一樣的操作，不過可能會有個別大型券商充當機構投資者，認購一批股份後再讓自家客戶參與「幸運抽獎」，相當於內部暗盤，但一般散戶難以在IPO發行階段取得大量認購額度。他坦言，SpaceX具投資價值，在股份正式上市後才入手也並無不可，最緊要還是認清自己正在投資甚麼。*馬斯克股權激勵極「離地」*SpaceX招股書一大焦點是為馬斯克制定如Tesla一樣的股權激勵方案，其一是假如SpaceX成功在火星上建立至少有100萬居民的永久性人類定居點兼SpaceX市值達到7.5萬億美元，馬斯克將獲得2億股限制性B類股；其二是若SpaceX成功在太空建立100萬億瓦AI數據中心，馬斯克將獲得6040萬股限制性股票。面對如同科幻電影一樣的股份解鎖條件，有指是因為早前在Tesla股權激勵方案爭議上曾遭法官批評條件太易達到涉嫌「放水」，SpaceX索性制定「難過登天」的條件塞住悠悠眾口。阮子曦認為，SpaceX的公司目標看似天方夜譚，但回想十幾年前大眾對於滿街電動車都一樣覺得不可能，故火星殖民在馬斯克角度也並非空口講白話，投資者可以抱著提前多年投資太空的角度參與，當成另類投資也未嘗不可。*星鏈營收增長強勁*撇除太空任務，目前SpaceX的核心收入為太空衛星業務「星鏈」。據招股書提到，SpaceX今年首季淨虧損42.76億美元，錄得收入46.94億美元，其中星鏈就佔高達七成，營業利潤率為36.5%，至於AI和太空業務理所當然仍處於投資期，首季營業虧損率分別為302%及107%，基於持續巨額研發投入，意味著公司在短期內可能無法實現年度獲利。雖然AI和太空業務短期內都難有轉虧預期，但單憑「星鏈」就足以令投資人趨之若鶩，市場預期「星鏈」今年收入將達到220億至240億美元，比AI和太空業務都更為「有數得計」，加強投資人對SpaceX的持有信心。阮子曦坦言，在美股太空板塊上雖然也不只有SpaceX一隻概念股，但要論最全面發展太空業務，SpaceX一定是龍頭，而且是唯一有能力作全面發展的一間，故在投資上有其獨特性存在，地位堪比英偉達在晶片業的位置。*以增長計價難免受債息率波動影響*綜合業績表現，市場對SpaceX最大憂慮一定是資本支出問題，尤其仍未盈利的太空業務及AI業務，恐怕仍扭虧需時。但好在SpaceX業務包含「星鏈」，是目前投資人前公司前景最值得信賴的一抹亮光，阮子曦指儘管太空與AI開支龐大，但包括「星鏈」之內公司能維持穩定現金流，並且增長可期，都可以抵銷資本開支高昂的影響。但鑑於公司仍處於發展階段，市場一定不能以市盈率來計算公司估值，變相亦只能以增長股計價，當中亦難免以美國國債孳息率來計算。阮子曦承認增長股前景難免與債息率息息相關，預期大市波動期間SpaceX估值一定跟隨波動，不過公司除了商用衛星方面之外，整體發展可望與經濟周期較不相關，有可能會在經濟較差期間「免疫」。*VTI料最快追蹤SpaceX表現*面對即將登場史上最大型IPO，納斯達克除了早前成功「爭贏」紐交所取得SpaceX IPO之外，更為SpaceX開通快速通道，以便在上市後長驅直進納斯達克100指數，只要市值符合要求，最快在上市14日後便可獲納入指數。阮子曦指SpaceX市值條件一定過關，故在上市後七日可獲納入成份觀察期，再七日後便可正式納入指數。此外，Vanguard全美整體市場ETF(VTI)所追蹤的 CRSP美國整體市場指數，擁有市場上最快的IPO納入條款，上市掛牌滿5個交易日 後，VTI就會啟動首波建倉，根據其流通市值將其納入成分股。