26/05/2026 08:38

【開市Ｇｏ】美對和談進度樂觀，內地限跨境炒股衝擊中概股，中鋁等三股染藍

【要聞盤點】



1、美股三大指數上周五（22日）全線收高，其中道指創下歷史新高，標指更錄得連續第八周上漲。市場主要受美伊停戰談判的樂觀情緒以及原油價格回落，同時新任聯儲局主席沃什的正式就任亦成為全球投資者的焦點。道指本周升2.1%；標指本周累升2.1%，同時創下自2023年末九周連漲以來最長的連升紀錄，而納指亦累升0.45%，並在過去八周內第七次單周報升。



2、受累內地限制跨境炒股消息影響，熱門中概股上周五普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.2%，其中遭重罰的富途(US.FUTU)大挫27.5%，老虎證券(US.TIGR)同瀉25.3%。



3。特朗普表示美伊圍繞延長停火並重新開放霍爾木茲海峽的談判正在「順利推進」。伊朗已不再堅持徵收通行費的想法，伊朗外交部發言人表示，將改為向船隻收取導航服務費。此外，特朗普要求沙烏地和卡達加入《亞伯拉罕協議》以承認以色列，從而配合美伊和談，至於以色列總理宣稱將加大對黎巴嫩真主黨的打擊。



4、沙特媒體Al Arabiya引述消息人士報導稱，德黑蘭希望在協議達成前獲得北京的保證，並要求將高濃縮鈾轉移至中國。而特朗普表示，伊朗要麼將濃縮鈾移交給美國，要麼銷毀。



5、高盛等華爾街機構警告稱，即使中東衝突結束，長期債券殖利率仍將居高不下，除了油價上漲造成的通脹壓力，還有公共債務負擔加劇、AI投資熱潮的外溢效應以及中性利率上升等結構性問題。



6、全球最大鋁土礦生產國幾內亞計劃6月宣布出口控制措施以提振價格，該國佔全球鋁土礦產量三分之一以上。



7、中國證監會上周五禁止境外券商在內地非法提供開戶和交易服務，中信證券據富途證券和老虎證券的數據分析，預計整體市場受影響資產規模達2000億至2500億元人民幣。



8、上交所將於6月1日審議宇樹科技科創板IPO申請。這家中國人形機械人領軍企業預計上半年營收為10.5億元至11.3億元人民幣，同比成長35.6%至45.4%，淨利潤預計為2.58億元至3.06億元，而上年同期虧損3200萬元



9、華為發表「韜定律」稱晶片數年後達1.4納米水平，最快今秋推新產品「麒麟晶片」



10、碳捕集第一股首鋼朗澤(02553)今日至周五（29日）招股，每股作價介乎14.6元至17.1元，集資最多6.84億元，每手200股，入場費3454.49元。公司預期於下周三（3日）掛牌，獨家保薦人為越秀融資，無基石投資者。





【焦點股】



極兔速遞(01519)、中國鋁業(02600)、百濟神州(06160)

- 將加入恒生指數，6月8日生效



智譜(02513)、MiniMax (00100)：

- 將加入恒生科技指數以及恒生綜合指數，6月8日生效



中概股：阿里巴巴(09988)、京東(09618)、百度(09888)等

- 中證監上周五禁止境外券商在內地非法提供開戶和交易服務



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)

- 華為發表晶片「韜定律」

- 英偉達CEO黃仁勳稱公司已將中國高階AI晶片市場讓給華為等競爭對手



海底撈(06862)

- 主席兼首席執行官張勇斥1.5億元購1135萬股，或續增持



範式智能(06682)

- 首季收入近15億人民幣同比升35%，Token調用量按年升近四成



瀾起科技(6809)

- 股東上海融迎減持A股套現近31億人幣



香港中旅(00308)

- 首季經調整淨利潤1.3億元升近1倍，收入升13%



先健科技(01302)

- 發換股債近全購華醫聖傑，若全數轉換高瓴料成大股東



鋁業股：中鋁(02600)、中國宏橋(01378)

- 全球最大鋁土礦生產國幾內亞計畫6月宣布出口控制措施以提振價格





【油金報價】



紐約期油上升1.22%，報91.41美元/桶



布蘭特期油上升1.46%，報94.96美元/桶



黃金現貨下跌0.50%，報4546.89美元/盎司



黃金期貨下跌0.50%，報4581.90美元/盎司

