26/05/2026 15:23

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▷ 推出TokenPay服務與MiniMax等企業合作

▷ 支持95%通用智能體框架及多場景支付方案 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》螞蟻集團旗下支付寶宣布，「AI支付」已完成3億筆AI智能體支付、支持95%通用智能體框架，成為全球首個大規模商用的AI原生支付基建。同時，支付寶發布全球首個Token Pay服務和AI錢包產品，連同此前推出的AI付與AI收，構建了面向AI時代的全棧AI原生支付體系，涵蓋了從授權到管理、從支付到結算、從安全到信任的完整服務。AI錢包讓用戶對Agent任務全程可視化管理，而TokenPay則幫助大模型公司一站式解決全球用戶訂閱、Claw端內一鍵充Token等需求。MiniMax(00100)、階躍星辰已布與支付寶達成深度合作，旗下多個AI原生產品採用支付寶訂製化AI支付全棧方案，覆蓋Token充值、會員訂閱、營銷等場景。螞蟻集團首席執行官韓歆毅表示，AI時代下商業本質未變，但智能體新角色重構一切，支付寶以過去22年的技術積累與商業know-how，構建全新AI支付服務，助力新商業生態加速發展。韓歆毅認為，進入到智能體經濟時代，商業的本質以及AI最終服務於人這兩點並無變化。不同的是，支付的主體由人變為AI Agent執行，服務的連續性由算力調度保障，並支持無感支付。基於服務的場景碎片化，極小額支付成為新的需求，AI支付在內容消費、數據授權等場景將廣泛應用，而支付的成本也將大幅下降，並激活長尾經濟，支付的形態也由此發生新的革命--支付演變為價值調度的中樞，承載多維數字資產的流通及價值轉換。(bi)