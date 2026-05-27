26/05/2026 18:45

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國將出境管理措施擴至私企AI人才

▷ 阿里巴巴、DeepSeek等頂尖專家需出境批准

▷ 限制基於人員重要性評估，非職級或單位 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》據《彭博》報道，中國長期以來限制高級官員和國企高管海外出行。如今官方正將這些管理措施擴大到阿里巴巴(09988)和DeepSeek等私營企業的頂尖人工智能專家。這表明中國正加大力度採取措施，保護本國技術並繼續在這一關鍵領域追趕美國。知情人士透露，中國政府機構開始將部分從事尖端人工智能工作的個人施加限制措施，這些被視為對國家具有戰略重要性的人才，在出境前需要取得相關部門的批准。知情人士稱，政府目前正將目光鎖定在人工智能領域。這意味著初創企業創始人、研究人員和高管在內的核心人才也將面臨類似的限制。報道指，目前尚不清楚這些措施將對行業產生多大影響，哪些級別的高管可能成為目標，以及哪些具體職位可能會進入受限的清單。將出行限制擴大到私營部門，或針對低級別員工和基層職員的做法實屬罕見。知情人士稱，上述清單是根據相關人員的重要度評估產生，非依據其職級或任職單位。這一決定凸顯了頂尖人工智能工程師如今已被視為各國在爭奪新興技術優勢時不可或缺的資產。知情人士表示，上述措施與此前官方對Manus的調查未必有關，但防範技術外流仍是中國官方關鍵的政策考量，但此類政策可能會迫使懷有全球抱負的工程師在職業生涯早期面臨抉擇：是留在國內，還是選擇出國。據熟悉當前相關做法的人士透露，私營部門的部分人工智能工程師一段時間以來，一直被要求向主管部門報告出境旅行計劃，儘管這並不一定意味著必須在出行前獲得批准。中國工信部未回覆置評請求。DeepSeek和阿里巴巴的代表暫未回應。(bi)