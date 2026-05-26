26/05/2026 16:18

【新股上市】印尼黃金礦商Merdeka Gold傳透過發行HDR在港第二上市，集資至少5億美元

《經濟通通訊社26日專訊》據《彭博》報道，印尼黃金礦商PT Merdeka Gold Resources計劃最早於6月在香港進行二次上市，透過發行香港預託證券(HDR)的方式，籌集至少5億美元（約39億港元）。



PT Merdeka Gold Resources是PT Merdeka Copper Gold旗下子公司，已於2025年在雅加達上市。知情人士稱，包括規模和時間安排在內的相關討論仍在進行中，最終募資規模將取決於金價。Merdeka Gold的一位代表拒絕置評。



倘Merdeka Gold落實在港發行HDR，可能是12年以來，再次有外資企業在港發行HDR，而公司是次在港上市，將考驗投資者對非中資上市企業的興趣。



港交所(00388)於2008年推出HDR，惟未受太多投資者注意，目前只有迅銷(06288)一隻HDR。(bi)