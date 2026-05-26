26/05/2026 19:28

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，快手石藥公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及快手石藥公布業績，料為周三（27日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周三本港時間8:00am，日本央行總裁植田和男在日本央行金融研究所有關貨幣政策的會議做開場講話；同一時間，美聯儲副主席傑斐遜參加日本央行金融研究所主辦會議的爐邊談話。10:00am，新西蘭央行舉行5月貨幣政策會議，公布利率決議並發布政策聲明。4:00pm，達拉斯聯儲總裁洛根參加日本央行金融研究所主辦會議的小組討論。



*澳洲公布消費者物價指數*



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布4月消費者物價指數，年率升幅料由4.6%收窄至4.4%。



在本港，明日公布業績的公司有:快手-W(01024)、石藥集團(01093)、金山軟件(03888)等。



另外，韓國央行周四（28日）公布議息結果。美國周四公布4月個人消費開支物價(PCE)數據。(wa)