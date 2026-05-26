26/05/2026 11:35
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.57厘終止兩連升
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息終止兩連升報2.57298厘，跌2.702基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.85375厘，升1.065基點。
隔夜息報2.1306厘，跌15.166基點；一周拆息升1.422基點，報2.47226厘，兩周則跌7.327基點，報2.51179厘。長息方面，六個月拆息升0.036基點，報2.97369厘，一年期則升0.898基點，報3.18577厘。
港元匯價今日在7.8355-7.8340之間上落，最新報7.8350。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.1306厘，跌15.166基點；一周拆息升1.422基點，報2.47226厘，兩周則跌7.327基點，報2.51179厘。長息方面，六個月拆息升0.036基點，報2.97369厘，一年期則升0.898基點，報3.18577厘。
港元匯價今日在7.8355-7.8340之間上落，最新報7.8350。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.1306
|-15.166
|一周
|2.47226
|+1.422
|兩周
|2.51179
|-7.327
|一個月
|2.57298
|-2.702
|兩個月
|2.81399
|-1.184
|三個月
|2.85375
|+1.065
|六個月
|2.97369
|+0.036
|一年
|3.18577
|+0.898
資料來源：香港銀行公會