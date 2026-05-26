26/05/2026 15:17

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 霍爾木茲海峽封閉，美伊談判停滯，供應鏈壓力指數4月升至2022年高位

▷ 能源價格飆升影響歐元區3月貿易順差，出口疲弱

▷ 英政府危機或致英鎊下行，股市韌性來自企業盈利勝預期 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道26日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為供應鏈「短暫受干擾」的說法逐漸失去說服力。*能源價格飆升令歐洲貿易順差受壓，英政府危機或令英鎊進一步下行*他指，美伊談判進展停滯，霍爾木茲海峽持續封閉。供應鏈短缺進一步加劇，推高通脹預期，令債券市場受壓。能源價格飆升亦對歐元區3月貿易順差造成壓力。然而，這並非唯一因素。出口疲弱亦導致順差收窄。鑑於進口預料將持續高企，加上周期性數據持續偏軟，該行近期內未見貿易順差有明顯改善，料對歐元構成短期影響。英國方面，英鎊對目前的政府危機幾乎未有反應，但此情況或將改變。過去十年的數據顯示，貨幣走勢往往對國內政治發展極為敏感。因此，若首相施紀賢在工黨黨魁選舉中敗北，該行預期英鎊將面臨進一步的下行風險。*股市韌性動力來自企業盈利勝預期，醫療保健板塊或仍有上行空間*儘管美伊談判未有突破，風險資產表現依然強勁。股市韌性的主要動力來自企業盈利優於預期。然而，該行認為大部分盈利上調因素已反映於股價之中。醫療保健板塊則可能仍有上行空間，主要受惠於正面盈利修正。在經歷近期表現低迷後，該板塊獲具吸引力的估值以及自2025年中以來首次出現的正面盈利修正所支持。霍爾木茲海峽封閉帶來的影響遠超於關稅衝擊。本周圖表顯示，紐約聯儲的全球供應鏈壓力指數於4月升至2022年以來高位。儘管供應鏈於去年迅速調整，該指數反映全球供應鏈正面臨更廣泛的干擾，其影響力已超越能源價格上升。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。