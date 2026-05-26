26/05/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升30點子，兩連升報6.8288，續創逾三年高
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8288，較上個交易日升30點子，兩連升，續創2023年2月15日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約470點，上個交易日報6.8318。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8288
|-30.00
|1歐元/人民幣
|7.9233
|-64.00
|100日圓/人民幣
|4.2879
|-26.00
|1港元/人民幣
|0.8716
|-5.30
|1英鎊/人民幣
|9.1891
|+63.00
|1澳元/人民幣
|4.8811
|+61.00
|1紐元/人民幣
|3.9911
|-95.00
|1新加坡/人民幣
|5.3317
|-31.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6984
|-141.00
|1加元/人民幣
|4.9288
|-34.00
|1人民幣/林吉特
|0.5801
|+1.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.5281
|+167.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3940
|-50.00
|1人民幣/韓元
|222.6500
|+3.00