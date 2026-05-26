26/05/2026 17:09

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 廣州試點收購環城高速內總價300萬內二手房作保障房

▷ 1-4月中國非金融類ODI同比降13.9%，4月續跌3.6%

▷ 4月中國手機出貨量同比增2.8%，5G佔96.1% More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬深股市今日（26日）震盪調整，滬綜指收跌0.17%報4145.37點，深成指及創業板指尾盤翻紅，分別收升0.12%及0.54%。滬深兩市全日成交3.24萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量380億元或1.2%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7870，較上個交易日4時30分收盤價跌33點子，止三連升，全日在6.7828至6.7888之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8288，較上個交易日升30點子，兩連升，續創2023年2月15日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約470點。*今日新聞精選*1. 國新辦今日下午開記者會介紹《關於推行常住地提供基本公共服務的實施意見》，有關情況。發改委稱，將對人口大量流入城市基本公共服務供需矛盾突出的問題，規範梯度供給辦法，逐步降低享有門檻，落實基本公共服務保基本兜底線的定位要求；住建部稱，會推動更多城市將穩定就業居住的未落戶常住人口家庭納入公租房保障範圍，提升基本公共服務均等化水平。人社部表示，正在探索到2027年將職業傷害風險較大、勞動管理強度較高的其他行業平台企業納入職業傷害保障試點範圍，此後逐步鞏固完善，直至全面建立相應制度。2. 商務部今日公布1-4月全國電子商務發展情況。1-4月，全國農產品網上零售額增長12.2%，重點監測金屬製品和化工產品產業電商交易額分別增長34.8%、12.2%。1-4月，旅遊和餐飲業通過網上渠道銷售額分別增長33.2%和20%，智能助行外骨骼網零額增長785.5%。4月份，智能眼鏡和人形機器人網零額分別增長175.2%和20.6%。1-4月，重點監測跨境電商進口平台全球商品銷售額增長4.3%。泰國榴蓮、阿聯酋飲料和意大利休閒褲網零額分別增長344.8%、78.6%和22.8%。3. 廣州今日召開《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見》系列配套文件新聞發布會。廣州安居集團黨委副書記、總經理錢喆宣布，集團將立即啟動支持居民「賣舊買新」試點工作，試點收購對象為總價在300萬元以內，建築面積在70平方米以下，位於廣州環城高速以內的二手住宅，樓齡不限。收購價格以市場成交價為參考。收購後的舊房將優先用於保障性住房、人才公寓等用途。4. 沙特阿拉伯哈達斯電視台25日援引高級消息人士的話報道稱，為解決美伊衝突，伊朗表示願意從其境內移除高濃縮鈾，但前提是將高濃縮鈾移交至中國。《彭博》記者今日在中國外交部例行記者問及此事時，發言人毛寧回應稱，中方一貫支持通過對話談判，和平解決伊朗核問題，希望有關各方能夠抓住機會，通過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。「我們也願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系，促進中東和世界和平穩定」。5. 據商務部、外匯局統計，2026年1-4月，中國境內投資者共對全球142個國家和地區的5231家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資3157.4億元，下降13.9%（以美元計為455.8億美元，下降10.7%）。《路透》根據上述數據測算，4月當月中國對外非金融類直接投資(ODI)為120.7億美元，較前月下降3.6%；和上年同期相比下跌21.4%，連續第六個月下滑，而且跌幅為2022年11月(-25.6%)以來最大。6. 華為昨正式發表「韜(τ)定律」，為半導體與電子系統演進提供全新指導原則，預計到2031年，基於該定律的高端芯片晶體管密度有望達到1.4納米製程的同等水平。《人民日報》專訪發表此定律的華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波。她表示，華為基於「韜定律」有了加速度，「不會停滯了」，而且「可以說未來4年或5年、10年的加速度，華為是跟另外一條道路完全可以相比的，不會（離一流）愈來愈遠，只會愈來愈好」。7. 中國信通院數據顯示，2026年4月，國內市場手機出貨量2573.3萬部，同比增長2.8%，3月為下降7.1%。其中，5G手機2473.6萬部，同比增長24.4%，佔同期手機出貨量的96.1%。2026年1-4月，國內市場手機出貨量8653.8萬部，同比下降8.6%，降幅較1-3月的12.7%收窄。其中，5G手機8020.3萬部，同比下降0.9%，佔同期手機出貨量的92.7%。8. 華南地區持續酷熱。為廣東、廣西、雲南、貴州、海南等省區供電的南方電網發布消息稱，昨日（25日）晚上8時21分，南方電網電力負荷刷新歷史最高紀錄，較歷史峰值增加183萬千瓦、增幅0.71%。本次負荷新高較往年大幅提前近一個月，打破2020年至2025年年度峰值集中在六、七月的季節規律，當晚廣西、海南電網電力負荷同步刷新紀錄。(sl)