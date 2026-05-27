26/05/2026 14:29

【ＡＩ】阿里雲發布海外版Qwen Cloud及MuleRun等AI產品

《經濟通通訊社26日專訊》阿里雲今日舉行「千問大會2026」(Qwen Conference 2026)新加坡站，發布一系列人工智能(AI)產品，包括官網Qwen Cloud、AI Agent產品MuleRun（騾子快跑）、智能體編程平台Qoder、通用桌面智能體QoderWork的一系列更新，並同步實現面向Agent的雲基礎設施升級。



據介紹，Qwen Cloud是繼千問雲之後，面向海外推出的全新AI產品官網，定位為Agent時代的全新雲產品入口，有別於傳統雲控制台的AI子模塊。阿里雲將模型服務、推理調用等核心能力封裝為標準化的Skills和命令列界面(CLI)工具，智能體可以直接解析指令並按需調用平台全部能力。



阿里雲首席技術官、國際業務總裁李飛飛表示，海外市場對AI的需求持續旺盛，尤其是Agent的爆發讓模型調用量和雲資源消耗呈指數級增長。阿里雲正在面向海外進行全棧升級，覆蓋模型、入口、Agent產品和雲基礎設施，讓全球開發者能夠無縫接入阿里雲的AI能力。(wn)