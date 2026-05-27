26/05/2026 14:20

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 深圳發布規劃推動昇騰生態及標準規範整體出海

▷ 規劃提出2030年算力規模超150EFlops

▷ 要求提升製造業智能化，融合人工智能環節 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》深圳今日發布《深圳市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》。《規劃綱要》其中提出，深化人工智能領域高水平開放，支持中國智造產品出海，推動集昇騰軟硬件生態和標準規範於一體的「中國人工智能體系」整體出海，推進國際人工智能應用合作中心建設，積極服務全球南方國家人工智能能力建設，提升中國人工智能全球技術話語權。打造以昇騰為核心面向全球開放的開源生態，鼓勵企業貢獻大模型、開發框架、數據集、工具鏈等原創成果，打造「模力營」等一批人工智能生態社區。「昇騰」(Ascend)即華為自主研發的人工智能芯片與全棧計算生態。《規劃綱要》又提出，提升製造業智能化水平，引導製造業企業圍繞關鍵環節開展基於國產操作系統和應用軟件的智能化、集成化改造，推動人工智能與研發設計、排產調度、設備調優、質量檢測、倉儲物流、供應鏈管理等環節深度融合，打造一批無人工廠、燈塔工廠和國家級智能製造示範工廠。實施數字化轉型行動，推動製造業數字化改造全覆蓋，大力發展基於開源鴻蒙操作系統(Open-Harmong)和第五代精簡指令集(RISC-V)芯片構建的嵌入式軟件、基礎軟件模組，打造一批工業互聯網應用示範場景，促進數據共享、柔性生產。*到2030年全市實時可用算力規模超150EFlops*同時，統籌推進智算芯片研發製造、算力設施建設和模型算法發展，打造高效易用的人工智能技術底座。夯實算力芯片產業根基，推動昇騰等訓練芯片及端側推理芯片優化迭代和應用適配，促進國產人工智能算力生態繁榮。夯實多層次智能算力底座，高標準建設訓力基礎設施，打造超智協同、異構融合、普惠泛在的可持續算力供給體系。加強人工智能基礎理論研究和模型基礎架構創新，培育國際領先的國產通用大模型和行業應用模型，以高價值應用場景推動模型算法應用落地。到2030年，全市實時可用算力規模超150EFlops，國產芯片部分指標和算力集群達到國際先進水平，形成能力強大、支撐全面應用的大模型底座。(jq)