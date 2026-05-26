26/05/2026 17:23
《提振Ａ股》中上協：4月新增首發上市公司19家，首發募資總額211.71億
《經濟通通訊社26日專訊》中上協發布4月統計月報顯示，4月，全市場新增首發上市公司19家，首發募資總額211.71億元（人民幣．下同），均為製造業公司，其中民營上市公司14家；3家公司平穩退市。1-4月，全市場新增18家A+H股公司，募資總額超過800億港元，其中戰略性新興產業公司8家。4月末，境外主要市場中國概念上市公司1875家。
4月末收盤價計算，全市場境內股份總市值117.2萬億元，環比上月增長7.9%。其中，電子元件、電子化學品、通信設備行業市值實現高增長，環比增幅均超20%。4月末，超千億市值公司192家，環比增加24家；超百億市值公司2031家，環比增加116家，其中電子、機械設備、電力設備等科技板塊公司數量佔比顯著提高；50億以下市值公司環比減少112家；全市場市值中位數68.4億元，環比提升約4億元。(jq)
4月末收盤價計算，全市場境內股份總市值117.2萬億元，環比上月增長7.9%。其中，電子元件、電子化學品、通信設備行業市值實現高增長，環比增幅均超20%。4月末，超千億市值公司192家，環比增加24家；超百億市值公司2031家，環比增加116家，其中電子、機械設備、電力設備等科技板塊公司數量佔比顯著提高；50億以下市值公司環比減少112家；全市場市值中位數68.4億元，環比提升約4億元。(jq)