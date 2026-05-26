26/05/2026 16:42

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌33點子，止三連升報6.7870

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7870，較上個交易日4時30分收盤價跌33點子，止三連升，全日在6.7828至6.7888之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌26點子，報6.7874。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8288，較上個交易日升30點子，兩連升，續創2023年2月15日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約470點。



市場人士表示，美伊再現摩擦，但市場對雙方達成協議、霍爾木茲海峽重開的預期仍存，人民幣料延續穩中略升走勢。若美伊和平協議達成，國際油價回落，通脹壓力有望回落，避險需求減少，美元面臨階段性承壓；隨後市場將比對歐美經濟基本面變化，美元續跌空間或有限。(jq)