26/05/2026 15:49

【中東戰火】傳伊朗願「將濃縮鈾移至中國」，中國外交部：願就政治外交解決問題發揮建設性作用

《經濟通通訊社26日專訊》沙特阿拉伯哈達斯電視台25日援引高級消息人士的話報道稱，為解決美伊衝突，伊朗表示願意從其境內移除高濃縮鈾，但前提是將高濃縮鈾移交至中國。消息人士並稱，在與美國達成協議之前，伊朗「正在尋求獲得中國的保證」。



《彭博》記者今日在中國外交部例行記者會上提問，「伊朗是否已請求中方協助將高濃縮鈾轉運至中國？倘若相關報道屬實，中方是否願意接收？」中國外交部發言人毛寧對此回應稱，自從美以伊戰事發生以來，中方同包括伊朗在內的相關各方保持緊密溝通，一直在為止戰奔走，為促和努力。關於伊朗核問題，中方一貫支持通過對話談判，和平解決伊朗核問題，希望有關各方能夠抓住機會，通過談判達成兼顧各方合理關切的解決方案。「我們也願意繼續為伊朗核問題的政治外交解決發揮建設性作用，維護國際核不擴散體系，促進中東和世界和平穩定」。(sl)