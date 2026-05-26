26/05/2026 10:06

《匯海威言－毛偉廉》美伊協議過分樂觀，謹慎仍為上策

《匯海威言》上周，特朗普表示美伊之間的協議已接近完成，並暗示很快會進入下一輪關鍵會談（可能是6月5日）。然而，伊朗官方隨即反駁，指出雙方在多個核心議題上仍存在重大分歧。儘管如此，金融市場似乎更傾向相信特朗普的說法，風險情緒迅速降溫，帶動了上周五（22日）美股三大指數齊創新高，而紐約期油亦明顯回落，反映市場對中東局勢降溫的高度期待。



然而，筆者認為市場情緒顯然有過分樂觀之嫌。美伊之間涉及核問題、制裁安排以及地區安全等複雜議題，並非短期內可以完全化解。即使雙方已就某些框架達成初步共識，但距離真正落實仍有相當距離。更重要的是，談判過程本身充滿不確定性，隨時可能因細節分歧而受阻，甚至出現「臨門爆」的情況。



一旦談判再次碰壁，市場目前建立的樂觀預期將迅速瓦解。屆時，中東緊張局勢有機會再度升溫，推動避險需求上升，金價及油價或急速反彈。同時，股市亦可能因風險偏好逆轉而出現顯著調整，尤其是近期累積升幅較大的板塊，更容易出現回吐壓力。



因此，面對目前市場環境，投資者應保持冷靜，不宜盲目追逐短期利好消息。相比情緒主導的波動，更應關注基本面變化及談判實質進展。在局勢尚未明朗之前，適度降低風險敞口，維持資產配置的靈活性，才是更為穩健的策略。



總括而言，雖然市場對美伊關係緩和抱持期待，但現實與預期之間仍存在明顯落差。在不確定性未消除之前，謹慎控制風險，仍是投資者最重要的原則。



*本周黃金技術分析*



本周金價預料將以區間波動為主，市場正靜待美伊談判的進一步發展與明確方向。現貨金上周五（22日）收報每盎司4509美元，而本周一開盤報4567美元，出現約58美元的裂口高開，主要受美元走弱帶動所致。



預計本周金價主要波動區間介乎4453美元至4665美元之間。上方阻力位先看4589美元，如能突破，將有機會進一步上試4665美元水平；反之，若未能企穩，或繼續在區間內反覆。下方支持位則位於4453美元，一旦失守，或引發進一步回調壓力，向下測試4306美元的可能性不容忽視。



*本周重要經濟數據*



周三（27日）

10:00：紐西蘭央行議息，預計利率維持在2.25厘不變。



周四（28日）

20:30：美國4月按年個人消費支出(PCE)物價指數，前值為按年升3.2%。

20:30：美國第一季GDP增長，預測與前值同為按年增長2%。



*本文撰於2026年5月26日上午1時05分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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