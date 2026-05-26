26/05/2026 09:18

【中東戰火】美國和伊朗向達成協議邁進，雙方在濃縮鈾和制裁方面仍存分歧

《經濟通通訊社26日專訊》美國高級官員周日（25日）表示，美國和伊朗接近達成一項將使霍爾木茲海峽重開的協議，但總統特朗普強調他不會倉促達成協議。



美國官員告訴記者，由於正在就關鍵問題的確切措辭進行談判，還沒有準備簽署任何協議，最終批准可能還需要幾天時間。



伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社則表示，該協議草案仍有可能破裂，因為美國阻撓一些關鍵條款，包括德黑蘭要求解凍資產。



*特朗普：要銷毀濃縮鈾*



此外，美國總統特朗普在社交平台表示，濃縮鈾可以立即移交給美國，由其運回國銷毀，亦可以在伊朗就地銷毀，或在其他可接受的地點銷毀，並由原子能委員會或同等機構見證這一過程。(rc)