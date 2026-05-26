26/05/2026 10:25

【中東戰火】高盛及巴克萊等警告：即使伊朗戰爭結束，美債孳息率仍將居高不下

《經濟通通訊社26日專訊》彭博、高盛和巴克萊的策略師均認定，即使伊朗戰爭結束，通脹降溫，美債孳息率的漲勢近期恐怕也不會完全逆轉。



巴克萊銀行美國通脹策略主管Jonathan Hill表示，真正推升實質利率的可能是債務增加、更高的中性利率，以及AI之間的交互影響。



高盛實際貨幣利率銷售主管Phillip Lee則表示，持續的財政赤字、美債發行增加，以及市場對債務可持續性的疑慮，越來越能解釋為什麼投資人要求更高的報酬才會持有長債。他認為利率還會繼續上漲。



分析指，即使中東衝突結束，市場借貸成本仍可能維持在多年高點附近，持續對政府財政與整體經濟形成壓力。(rc)