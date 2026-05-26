26/05/2026 11:21

【外圍經濟】日本財務大臣：將動用儲備資金用於部分補充預算

《經濟通通訊社26日專訊》日本財務大臣片山皋月周二（26日）表示，政府將從今年的年度預算儲備資金中動用約5135億日圓（約32億美元），作為補貼公用事業的部分補充預算資金。



片山皋月在內閣會議後對記者表示，關於7月至9月的電力和燃氣價格，政府決定從今年的儲備資金中撥出5135億日圓，作為資金來源以提供支持，確保價格低於去年夏天的水平。



日本首相高市早苗周一（25日）向投資者保證，可能最快下周提交議會的補充預算，不會迫使政府以日曆口徑增加國債發行。考慮到高於預期的稅收收入和其他未使用的支出，上個財政年度預算中原計劃發行的一些債券可能會被取消，有助於抵消額外債務發行的需求。(rc)