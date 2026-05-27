27/05/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》美元走向死亡？

《政政經經》中港股市表現仍一般般，但在成交走在價前的金句，體現在這幾天A股的日成交在3萬億元人民幣上，這會不會是資金來華所致？



5月24日（周日），知名作家兼著名投資者羅伯特。清崎(Robert Kiyosaki)在X平台再次發出警告，稱「美元可能走向死亡」，並將這一黯淡前景直接與當前美國和伊朗之間的衝突聯繫起來。



*石油交易人幣結算成轉捩點*



具體而言，這位《富爸爸窮爸爸》(Rich Dad Poor Dad)的作者指出，伊朗已經開始接受以人民幣結算石油交易，並對這一變化可能給美元帶來的影響提出疑問。



此外，清崎還提到億萬富翁投資人達利奧(Ray Dalio)近期播客中的一期節目。在節目中，達利奧推測，德黑蘭這一決定標誌著「石油美元」體系走向衰落的重要里程碑。



達利奧亦警告稱「美元可能走向死亡」。簡而言之，達利奧解釋稱，以美元計價並交易石油的體系，一直是確保美元需求廣泛且穩定的重要保障，從而維持了美元的價值。



這位億萬富翁認為，如果沒有華盛頓與沙特王室之間達成的這一體系，美國政府未來將很難繼續大規模舉債，這將導致利率不斷上升，並逼使美聯儲進一步印鈔。



值得注意的是，美國30年期國債收益率近期已飆升至5厘以上，創下自「大衰退」(Great Recession)前夕以來的最高水平。



*「美元死亡」時代看好的核心資產*



另一方面，盡管清崎在某種程度上認同了達利奧對2026年的投資建議，但這位知名投資者本身也一直以擁有一籃子偏愛的資產而聞名。



具體而言，這位《富爸爸窮爸爸》作者10多年來始終告誡追隨者，不要持有「假錢」--美元，並不斷強調持有「上帝的錢」--黃金，以及「人民的錢」--比特幣的好處。



不過美元要死，還要長久時日，對港股的影響仍受不少短期因素左右。



國泰海通認為短期利率上行等風險因素帶來負面定價擾動，但中期重點仍是AI產業增長趨勢。



下階段港股破局關鍵在基本面拐點的確認，互聯網股首季財報奠定了基本面反轉敘事。結構上，重視港股紅利底倉價值，逐步增加對港股科技+韌性外需/出海鏈的關注。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。