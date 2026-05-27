27/05/2026 08:35

【開市Ｇｏ】美伊霍峽再起烽煙，中國傳限AI人才出境，小米季績倒退仍略勝預期

【要聞盤點】



1、受人工智能基礎建設需求持續爆發，美股周二（26日）走勢向好。其中納指大升1.19%，報26656.18點，標指揚升0.61%，報7519.12點，兩者均創盤中及收市新高，而道指則微跌0.23%，報50461.68點。記憶體大廠美光科技(US.MU)成為盤中最大亮點，在大行唱好下股價狂飆19.3%，總市值歷史性首度突破1萬億美元大關。



2、美伊在霍爾木茲海峽附近發生衝突，伊斯蘭革命衛隊稱向進入領空的美國F-35戰鬥機和數架無人機開火，美國方面則否認通過「自由計劃」重啟霍爾木茲海峽護航行動。伊朗最高領袖穆傑塔巴表示，戰後美國在中東的軍事基地將不再安全。



3、受中東地緣政治局勢緊張及通脹升溫憂慮拖累，美國5月份消費者信心指數回落至93.1，較上月微跌0.7點。儘管數據錄得按月跌幅，但仍略高於市場原先預期的92。



4、據《彭博》引述知情人士透露，中國擴大限制人才出境措施，被視為對國家具有戰略重要性的人才，包括初創企業創始人、研究人員和高管，在出境前需要取得相關部門的批准，據報中國目前正將目光鎖定在人工智能領域。



5、據德國《商報》引述歐盟委員會消息人士報道，歐盟正計劃對Alphabet旗下谷歌(US.GOOG)處以高達數億歐元的巨額反壟斷罰款。預計該處罰決定將於今年夏季休會前正式公布，這將成為歐盟自實施《數碼市場法》以來開出的最高金額罰款。



6、貝萊德亞太區全球固定收益主管Navin Saigal指出，在新任主席沃什的領導下，聯儲局實際上可能有充分的理由選擇減息，而非迎合主流的加息預期。



7、美國貿易代表稱將「很快」啟動設立美中貿易理事會的程序，重申理事會的目標是推動兩國至少300億美元「非敏感商品」的關稅下調。



8、歐洲央行首席經濟學家表示，6月可能上調季度通脹預期。荷蘭央行行長稱，歐洲央行將「竭盡所能」確保通脹率降至目標。





【焦點股】



存儲晶片概念：兆易創新(03986)

- 美光科技市值突破1萬億美元，瑞銀預計其股價未來一年可能翻倍



小米(01810)

- 首季經調整淨利潤按年跌43%至60.7億人幣略勝預期，收入跌11%

- 啟動新一輪12個月內購回計劃，最多涉資200億元



名創優品(09896)

- 首季純利升2倍至12.5億人幣，經調整淨利潤跌5.9%



小馬智行(02026)

- 首季經調整淨虧損擴大至4086萬美元，上調自動駕駛出行服務收入目標至超過3500台



鷹普精密(01286)

- 折讓13.6%先舊後新配股淨籌5.4億擴產AI數據中心



深演智能(02723)

- 超購5479倍一手分配率1%，暗盤升1.68倍，上限定價今日掛牌



華曦達(00901)

- 超購1971倍一手分配率2%，暗盤升近94%，今日掛牌



雲英谷科技(03310)

- 超購3559倍一手分配率3%，暗盤升逾20%





【油金報價】



紐約期油下跌0.68%，報93.25美元/桶



布蘭特期油下跌0.35%，報96.30美元/桶



黃金現貨上升0.33%，報4522.36美元/盎司



黃金期貨上升0.42%，報4554.15美元/盎司