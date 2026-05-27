27/05/2026 10:34

【外圍經濟】新西蘭央行維持利率於2.25厘不變

《經濟通通訊社27日專訊》新西蘭央行貨幣政策委員會周三（27日）宣布，維持官方現金利率在2.25厘不變，與經濟學家的預期一致。



央行在會後聲明中表示：「總體而言，官方現金利率很可能要比2月貨幣政策聲明中預期的更早且更大幅度地上調。官方現金利率上調的步伐，將取決於持續的薪酬和價格制定行為，與疲軟的經濟活動對中期通脹壓力的相對影響。」



新西蘭央行將2026年第四季平均官方現金利率預期，從2.38厘上調至2.84厘，將2027年第一季平均官方現金利率預期，從2.52厘上調至3厘。



決議公布後，新西蘭元兌美元上漲0.6%至0.5868，決議前為0.5844。(rc)