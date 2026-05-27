27/05/2026 14:57

【外圍經濟】韓國KOSPI指數再次刷新歷史新高，今年以來飆升100%

《經濟通通訊社27日專訊》在AI存儲需求推動下，韓國KOSPI指數周三延續了上漲勢頭，繼前一日重回8000點大關後，再次刷新歷史新高。



當日，KOSPI收在8228.70點，較前一日上漲181.19點，或2.25%。



該指數開盤報8242.12點，較前一交易日收盤價上漲194.61點，或2.42%，開盤後一度飆升至8457.09點，漲幅達5.09%。



以全年計算，在SK海力士和三星電子大漲的帶動下，韓國KOSPI指數不斷刷新紀錄，在短短數月內便從5000點飆升至8000點，今年以來飆升100%。



*日經225指數盤中一度突破66000點*



此外，日本方面，日經225指數盤中一度突破66000點，升至66428點。全日收報64999點，上升3點，或0.01%。(rc)