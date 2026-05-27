25,301.10
-298.35
(-1.17%)
8,456.05
-120.84
(-1.41%)
4,093.73
-51.64
(-1.246%)
4,908.17
-39.68
(-0.802%)
15,736.47
-139.69
(-0.880%)
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27/05/2026 15:14
美元兌人民幣報6.7820，內地4月工業利潤按年升24.7%增幅兩年半高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.047
|99.169
|-0.122
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.33/37
|159.34/38
|159.27/31
|歐元/美元
|1.1645/49
|1.1637/41
|1.1630/34
|英鎊/美元
|1.3451/55
|1.3446/50
|1.3444/48
|美元/瑞郎
|0.7845/49
|0.7852/56
|0.7855/59
|美元/加元
|1.3816/20
|1.3812/16
|1.3811/15
|澳元/美元
|0.7147/51
|0.7153/57
|0.7164/68
|紐元/美元
|0.5875/79
|0.5870/74
|0.5833/37
|美元/人民幣
|6.7818/22
|6.7810/14
|6.7863/67
|美元/港元
|7.8343/47
|7.8356/60
|7.8360/64
上述報價只供參考用