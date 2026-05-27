27/05/2026 12:07

【ＡＩ】小米MiMo-V2.5系列大模型API永久降價，減幅最多99%，全球同步調整

《經濟通通訊社27日專訊》小米(01810)宣布，旗下MiMo-V2.5系列大模型API永久降價，減幅介乎57%至99%，並於今日凌晨生效，全球同步調整。



小米網站顯示，是次降價涵蓋MiMo-V2.5和MiMo-V2.5 Pro兩個版本。其中減幅最多為MiMo-V2.5 Pro輸入緩存命中價格，每百萬tokens由2.8元（人民幣．下同）（256K至1M）降至0.025元，減高達99.11%，而少於256K，則由1.4元，減至0.025元，減幅達98.21%。輸出價格方面，分別由42元及21元，下調至6元，減幅分別為85.71%及71.43%。



另外，MiMo-V2.5輸入緩存命中價格則減至0.02元，減幅分別為98%（256K至1M）及96%（少於256K）；輸出價格則減至2元，減幅分別為93%及86%。



除API價格外，Token Plan計費體系亦進行優化，將加量不加價，用量提升至原來的5至8倍，同時引入套餐Credits升級。(bi)