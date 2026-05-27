27/05/2026 16:23

【ＡＩ】芝加哥聯邦儲備銀行前行長:當前美國生產力穩步提升為人工智能新時代樂觀情景提供支持

《經濟通通訊社27日專訊》芝加哥聯邦儲備銀行前行長兼首席執行官Charles Evans在瑞銀亞洲投資論壇表示，美國市場表現強勁，聯儲局最新經濟預測就央行而言相當樂觀。但上述預測亦凸顯經濟增長面臨重大下行風險，通脹則面臨上行風險。新任聯儲局主席Kevin Warsh和聯邦公開市場委員會（FOMC）面對艱巨任務，需設法應對這些不明朗因素。



Charles Evans提及，由伊朗衝突引發的最新一輪「暫時性供給衝擊」(transitory supply shock)，正考驗眾聯儲局官員的耐性，他們原本預期，通脹在連續五年高於目標水平後，即將回落至2%。儘管核心通脹指標有所回落，但實際承受所有物價上漲壓力的企業和消費者未必如此樂觀。



Charles Evans指出，當前美國生產力穩步提升，看來為人工智能新時代的樂觀情景提供支持。該趨勢有望持續相當長一段時間，並指美國上一次生產力大幅提升出現於1996年至2004年間。人工智能對通脹的整體抑制作用，既取決於財富創造規模能否支持實體投資與消費增長，也取決於貨幣政策立場。(bn)