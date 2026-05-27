27/05/2026 18:57

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▷ 優惠期為2026年7月6日至2027年6月30日，適用所有賬戶

▷ 交易費用豁免，原價每張合約1美元變免費 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》港交所(00388)宣布減免其美元黃金期貨的交易費並推出新的優惠計劃，針對美元黃金期貨合約(GDU)推出全市場交易費用折扣優惠，同時加碼祭出「流動性提供商」與「活躍交易者」兩大優惠計劃，7月起生效。為了減輕交易者負擔，期交所「免收」原本每邊每張合約1美元的交易費用。優惠期間：2026年7月6日至2027年6月30日（包括首尾兩日）；適用對象：所有賬戶類別；優惠內容：交易費用全面豁免（每張合約原價1美元→現正免費）。除了全市場免交易費外，期交所同步開放「流動性提供商」及「活躍交易者」優惠計劃申請，但申請人只能二選一，不可同時參與兩項計劃。有意在首波（2026年7月6日）加入計劃的交易者，須於2026年6月16日或之前提交申請，計劃期由今年7月6日至2027年6月30日，包括首尾兩日。鑑於美元黃金期貨合約過去的交投較為冷清，期交所本次大動作重振市場，預期將迎來一波交易熱潮。官方特別提醒各期交所參與者及結算參與者，應確保交易、結算及包括OAPI等後勤系統、其他營運安排均準備就緒。同時，交易所參與者應確保其員工均清楚理解優惠安排，並會謹慎處理相關美元黃金期貨合約買賣及向客戶提供建議。港交所市場主管余學勤表示，很高興推出美元黃金期貨的優惠計劃，標誌著香港發展成為領先的國際黃金交易中心和倉儲中心的新起點。這亦是交易所支持香港特區政府的願景，振興和拓展黃金產品的重要一步，讓交易所的市場能夠更好地滿足全球對亞洲黃金交易、風險管理和倉儲日益增長的需求。交易所希望透過此計劃增加流動性和吸引廣泛的市場參與，並為即將推出的產品優化及市場發展奠定基礎。交易所將積極於香港建設一個充滿活力、世界一流且可持續發展的黃金生態圈。(bn)